El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a las 03:00 horas, pero comenzarán a aumentar rápidamente a medida que avance la mañana.

A las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 27 grados, y para el mediodía, se espera que llegue a un máximo de 31 grados. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, alcanzando hasta 33 grados en las horas pico, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% en la madrugada y descendiendo hasta un 35% al mediodía, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 58% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el sureste durante las horas de mayor calor. Este viento ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento cambiará, pero se mantendrá en general entre el sur y el sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el sol saliendo a las 07:44 y poniéndose a las 21:22, los habitantes de Lepe podrán disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para actividades recreativas y familiares.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.