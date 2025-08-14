El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se registrarán temperaturas de 29 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando picos de hasta 41 grados en la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% en la madrugada y disminuyendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado el alto índice de radiación solar que se anticipa.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su máximo. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos de alrededor de 30 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:17, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas extremas y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero con precaución ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.