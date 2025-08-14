El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 39 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, rondando los 38 grados, antes de descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y alcanzando un 16% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09. La noche será tranquila y cálida, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de sol radiante, temperaturas elevadas y un viento moderado promete un día típico de verano en esta hermosa ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.