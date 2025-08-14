El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 27 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:16, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.