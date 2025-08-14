El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 28 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 45 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:14, lo que brinda a los ecijanos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno, con mínimas que rondarán los 30 grados hacia la medianoche.

En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.