El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 29 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor, por lo que se recomienda a todos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 53% al final del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable aplicar protector solar y usar ropa ligera para protegerse del sol.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.