El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 42 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 08:00.

A medida que avance la jornada, se espera un notable incremento en las temperaturas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 42 grados. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque baja, variará entre el 12% y el 44% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque fresco en las primeras horas, se tornará más fuerte por la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 28 km/h, con ráfagas más intensas en las horas pico.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Sin embargo, es importante recordar que las altas temperaturas pueden ser peligrosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:13, brindando un día largo y soleado. En resumen, Córdoba vivirá un día de calor extremo y cielos despejados, ideal para disfrutar de la naturaleza, pero con precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.