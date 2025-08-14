El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en temperaturas agradables que irán en aumento a medida que avance la jornada.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se espera que la temperatura se estabilice en 28 grados, manteniéndose en este rango hasta las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados a las 06:00 y 25 grados a las 07:00, justo a tiempo para el inicio de la jornada laboral.

Durante la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo hasta 33 grados a las 11:00. El calor se intensificará, alcanzando un pico de 39 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a las 00:00 y descendiendo a un 30% a las 10:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 38% a las 20:00. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 21:00, cuando se espera que la velocidad del viento sea de 20 km/h. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido en Castilleja de la Cuesta. Con un ocaso previsto para las 21:17, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.