El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 10:00 y continúe aumentando, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 53%, aumentando a un 60% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 35% a las 11:00 y bajando aún más a un 27% a las 12:00. Esta reducción en la humedad, combinada con el calor, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta condición es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, pero con precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.