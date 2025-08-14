El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 28 grados a las 02:00 y 27 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 15:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 40 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de descender a 39 grados a las 20:00 y finalmente a 31 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 39% a las 04:00. A medida que el calor se intensifique, la humedad disminuirá, alcanzando su punto más bajo con un 12% entre las 17:00 y las 20:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad a las 09:00, donde se registrarán velocidades de hasta 34 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, proporcionando un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:37 y el ocaso a las 21:16, los habitantes de Carmona podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima cálido y despejado es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.