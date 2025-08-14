El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, el tiempo en Camas se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a media tarde, y volviendo a subir a 32 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.