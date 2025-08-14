El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor intenso se mantendrá hasta aproximadamente las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura comience a descender gradualmente.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 26% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de calor. A medida que avanza la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 16%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Este viento también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La claridad del cielo y la ausencia de nubes contribuirán a un ambiente ideal para disfrutar de la naturaleza y de las festividades locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará cálida, pero con una ligera brisa que hará más llevadera la temperatura.

En resumen, hoy en Cabra se vivirá un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.