El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango agradable, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 41 grados a las 15:00. A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 38 grados a las 19:00 y cerrando el día con 30 grados a las 23:00. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 33% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un mínimo del 12% a las 16:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 19 km/h por la mañana, aumentando a 22 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 48 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin interrupciones. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.