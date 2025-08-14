El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento será constante, lo que significa que no se anticipan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. No se esperan cambios significativos en el tiempo, por lo que la estabilidad climática permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para finalizar el día. La puesta de sol se producirá a las 21:17, brindando un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.