El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 03:00, antes de estabilizarse en 28 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 40 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Esta ola de calor podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales.

A medida que el sol se ponga a las 21:09 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas más agradables, que rondarán los 33 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados, ideal para disfrutar de la temporada estival. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.