El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 37 grados, ofreciendo un calor notable que invitará a buscar sombra y refrescos.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que eviten la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día soleado en los parques o plazas de Baeza. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los habitantes y visitantes puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:08 horas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.