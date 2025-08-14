El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Baena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 39 grados hacia las 15:00 horas. Este calor será notable, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del este y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, festividades o reuniones familiares. Sin embargo, es recomendable estar preparados para el calor intenso, utilizando protector solar y ropa ligera.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:11. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.