El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 30 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en 27 grados a las 04:00 y 26 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 06:00 y 23 grados a las 07:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 10:00.

La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 39 grados a las 14:00 y 40 grados a las 15:00. La máxima del día se registrará a las 16:00, donde se prevé que el termómetro marque 41 grados. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en 40 grados a las 18:00 y 39 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% a las 09:00 y estabilizándose en torno al 15% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 21:00, alcanzando hasta 24 km/h. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Los ciudadanos de Andújar pueden disfrutar de un día espléndido, perfecto para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.