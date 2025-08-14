El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados en las primeras horas de la mañana, y alcanzando un pico de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Almonte que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de temperatura. La hidratación será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los almonteños. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa cercana.

A medida que el sol se ponga a las 21:19 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor del día. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 28 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a todos los que salgan a tomar precauciones contra el calor y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.