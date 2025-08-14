El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, permitiendo que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá ligeramente a 22 grados hacia las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 30 grados a las 11:00 horas, y continúe su ascenso hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 14:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 27% y el 67%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, no se prevén condiciones de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La tarde se presentará igualmente despejada, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 34 grados hasta las 16:00 horas, comenzando a descender gradualmente hacia la noche. A las 21:00 horas, se espera que la temperatura baje a 30 grados, y el cielo seguirá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:21 horas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. La combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede resultar en un tiempo agradable, pero es fundamental tomar precauciones para evitar golpes de calor. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.