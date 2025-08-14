El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

La jornada del 14 de agosto de 2025 en La Algaba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 41 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y descendiendo a un 24% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar un aumento en la sensación de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para actividades familiares, paseos o eventos comunitarios. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de humedad en el aire.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el 14 de agosto en La Algaba se perfila como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que permitirá a los ciudadanos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.