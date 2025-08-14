El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde, antes de experimentar un aumento gradual hacia el final del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 48%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Por la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h en las horas pico, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o participar en eventos comunitarios. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

Con el ocaso programado para las 21:09 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Se espera que las temperaturas caigan a 27 grados hacia el final de la jornada, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.