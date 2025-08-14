El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00, y se mantendrá en torno a los 29 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un incremento notable en el calor, alcanzando los 39 grados a las 14:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque se mantendrá en niveles moderados, descenderá hasta un 14% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con 8 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente, alcanzando su máxima velocidad en la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:16, brindando a los habitantes de Alcalá de Guadaíra una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente para aquellos que realicen ejercicio físico o estén expuestos al sol durante períodos prolongados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.