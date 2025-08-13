El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 13 de agosto de 2025, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 41 grados durante las horas más cálidas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura a lo largo del día. La mínima se registrará en torno a los 33 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 32 grados en la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 39 grados a la hora del almuerzo y llegando a su punto máximo de 41 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 34%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La ausencia de nubes permitirá que el sol se mantenga en el horizonte desde el orto a las 07:37 hasta el ocaso a las 21:17, brindando una larga jornada de luz natural.

Los habitantes deben estar atentos a las recomendaciones de salud pública, especialmente en relación con la exposición al sol y el riesgo de deshidratación. Con un tiempo tan cálido y seco, es fundamental cuidar la salud y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico. En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día radiante, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la sombra en espacios al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.