El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 42 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada y hasta el amanecer, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 26 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo a 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará a lo largo del día, alcanzando su punto máximo a las 14:00, cuando se prevé que el termómetro marque 40 grados. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 41 y 42 grados entre las 16:00 y las 17:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 37 grados a las 21:00.

La humedad relativa en Utrera será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 15% en las horas más calurosas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán hacia las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades veraniegas, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.