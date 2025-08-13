El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Úbeda se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en 31 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 26%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que descenderán gradualmente a 30 grados a la 1:00 AM.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, alcanzando temperaturas de hasta 32 grados a las 12:00 PM. La humedad irá disminuyendo ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 37 grados a las 3:00 PM. La humedad relativa se situará en torno al 18%, lo que podría hacer que el calor sea más soportable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se volverá muy nuboso, lo que podría indicar la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas.

A partir de las 6:00 PM, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 36 grados a las 6:00 PM y bajando a 34 grados a las 7:00 PM. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 23% hacia las 7:00 PM. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas caigan a 31 grados a las 10:00 PM.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo. Esto significa que los residentes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. La puesta de sol se espera para las 9:09 PM, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.