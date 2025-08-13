El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 32 grados a la 01:00 y bajando a 30 grados a las 02:00. Este descenso ligero en la temperatura se mantendrá hasta las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 40 grados . Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur-oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 32 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Tomares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.