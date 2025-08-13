El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 33 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 41 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados durante la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La combinación de altas temperaturas y baja humedad hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero también exige responsabilidad y cuidado personal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.