El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 41 grados durante las horas más cálidas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 26 grados en la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 40 grados a las 14:00 horas. La tarde será particularmente calurosa, con un pico de 41 grados a las 15:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría ser aún más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 14% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 30 km/h. Este viento podría ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

El amanecer se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:18, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.