El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 41 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la alta temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen aprovechar el día para pasear o realizar deportes al aire libre.

El orto se producirá a las 07:33, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:13, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades familiares o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.