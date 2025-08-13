El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 29 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro seguirá bajando, con máximas que rondarán los 36 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 17% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h, ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, pero también se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia el final de la jornada. A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados a las 7 de la tarde y bajando a 31 grados hacia las 9 de la noche. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La ausencia de precipitaciones, combinada con el tiempo cálido y la brisa suave, hará que sea un día propicio para salir a pasear, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 7:31 y el ocaso a las 21:11, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.