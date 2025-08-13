El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 25 grados a las 04:00 y 05:00, antes de estabilizarse en torno a los 24 grados a las 06:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 37 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 39 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a las 00:00 y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día, lo que puede contribuir a una sensación térmica aún más elevada.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 22:00, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.