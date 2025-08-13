El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para una jornada marcada por un tiempo despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y se espera que a lo largo de la mañana descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.

A medida que avanza el día, las temperaturas comenzarán a aumentar de manera notable. Para las 12:00, se prevé que el termómetro marque 36 grados, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 19:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 41 grados a las 20:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 23:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 34% en las horas de la tarde. Sin embargo, esta cifra seguirá siendo relativamente baja, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea de calor seco. Es importante que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la exposición al sol puede resultar incómoda y potencialmente peligrosa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 20:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará durante el día.

No se prevén precipitaciones en Palma del Río, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de calor y baja humedad requerirá que los residentes tomen medidas para protegerse del sol y mantenerse frescos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.