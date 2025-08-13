El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta llegar a los 25 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 40 grados a las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 36 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y bajando a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 37% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco durante las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.