El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 33 y 39 grados , lo que sugiere un ambiente caluroso y soleado. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 39 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 29 km/h, aumentando a 37 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El amanecer se producirá a las 07:35 horas y el ocaso será a las 21:14 horas, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Osuna, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor y la importancia de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.