El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante hasta el ocaso, previsto para las 21:15. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 y 42 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente cálido, alcanzando los 32 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo ligeramente a 31 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo a las 14:00 con 42 grados. Posteriormente, se experimentará un ligero descenso, situándose en 39 grados a las 20:00. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% a las 00:00 y alcanzando un 31% a las 08:00, para luego descender a un 15% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas donde se puedan presentar rachas más intensas.

En resumen, el día se perfila como soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.