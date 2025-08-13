El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y se espera que alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 23% a medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para mitigar los efectos del calor.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La salida del sol está programada para las 07:32 horas, mientras que el ocaso será a las 21:13 horas, brindando a los montillanos la oportunidad de disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.