El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 31°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 39°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que permitirá que el calor sea más llevadero hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se debe tener en cuenta el calor y la necesidad de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.