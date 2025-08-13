El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan elevadas, con mínimas de 25 grados en la mañana y alcanzando los 37 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio momentáneo del calor, aunque también podría levantar polvo en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor debido a las altas temperaturas.

El amanecer se producirá a las 07:29 y el ocaso será a las 21:11, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 31 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Martos se presenta como un día típico de verano, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para el calor y disfrutar de las condiciones favorables para actividades al aire libre, siempre con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.