El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 29 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 41 grados a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 17:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:16 horas. En resumen, el día de hoy en Marchena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.