El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 30 grados a las 02:00 horas y 29 grados a las 03:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en 39 grados a las 20:00 horas y bajando a 34 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 35% a las 08:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente sur-oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

Con el orto a las 07:38 y el ocaso a las 21:18, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día largo y soleado, ideal para actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.