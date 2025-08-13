El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 34 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un máximo de 41 grados en las horas centrales, alrededor de las 15:00 y 16:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que tanto la probabilidad de lluvia como la cantidad esperada son nulas. Esto refuerza la idea de un día completamente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 38 grados a las 21:00 horas, justo antes de la puesta del sol, que se producirá a las 21:17 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. La combinación de cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados promete un día típico de verano andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.