El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, oscilando entre el 15% y el 38% a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso a las 21:12, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será cálido, mayormente despejado y sin lluvias, lo que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.