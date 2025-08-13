El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a media tarde, y volviendo a subir a 38 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean salir o realizar actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que dependen de un tiempo seco para sus actividades diarias. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:35, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso ocurrirá a las 21:17, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un buen momento para planificar actividades familiares o encuentros con amigos al aire libre, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.