El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, las condiciones seguirán siendo favorables, con un predominio de cielos despejados hasta la tarde.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 39 y 40 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 15-31%, lo que podría generar un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o la seguridad de quienes se encuentren en espacios abiertos.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la ausencia de lluvias también puede contribuir a un aumento en las temperaturas, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:10. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en niveles agradables, rondando los 31 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada calurosa y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

