El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 30°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Este calor será más intenso en las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Lepe tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 18 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades en la playa o paseos por el campo.

El orto se producirá a las 07:43, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:23, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a todos los que planeen salir que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.