El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que el sol estará en su punto más alto entre las 13:00 y 15:00 horas, por lo que se sugiere utilizar protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:18, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y despejado, perfecto para disfrutar del verano, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.