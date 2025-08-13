El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se espera en Jaén un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 30 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 29 grados a las 04:00 y 28 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su pico en 39 grados a las 16:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 17:00, cuando se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, llegando a 38 grados a las 18:00 y 37 grados a las 20:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 14:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Asimismo, no hay indicios de tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 21:10, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Jaén se vivirá un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.