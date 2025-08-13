El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de agosto de 2025, Isla Cristina se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 35 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que irá disminuyendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzará su punto más bajo de 25 grados entre las 05:00 y las 07:00.
A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 13:00. Durante la tarde, se espera que el termómetro marque un máximo de 35 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Sin embargo, a partir de las 17:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 34 grados a las 18:00 y bajando a 31 grados hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y alcanzando un 52% a las 07:00. A lo largo del día, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 30% a las 18:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco y agradable durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h a la 01:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y del este, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea disfrutar de la playa, pasear por el puerto o participar en eventos culturales que se celebran en la localidad.
Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, los habitantes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día perfecto para aprovechar al máximo el verano. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.
