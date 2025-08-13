El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados a las 14:00 y 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 45% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 18% a las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.